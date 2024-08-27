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Иран пригрозил Пакистану

Иран пригрозил Пакистану

Иран направил правительству Пакистана «окончательное уведомление» о намерении обратиться в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже в сентябре 2024 года. Причиной этого шага стало невыполнение Пакистаном своих обязательств по строительству магистрального газопровода «Мир». Об этом сообщила газета The News.

Согласно изданию, соглашение о строительстве пакистанской части трубопровода было заключено в 2009 году, а завершение работ планировалось на декабрь 2014 года. Документ предусматривал штрафные санкции в размере $1 млн за каждый день задержки начиная с 1 января 2015 года. Однако в 2014 году проект был отложен на десятилетие из-за санкций США против Ирана.

В сентябре 2019 года был подписан обновленный контракт между пакистанской Inter-State Gas Systems и иранской National Iranian Gas Company. Согласно этому договору, Исламабад обязался завершить строительство трубопровода к 2024 году и начать импортировать около 21 млн кубометров природного газа в сутки. В ответ на это Тегеран согласился не обращаться в арбитражный суд. Однако строительство так и не началось, и срок сдачи первой очереди проекта — участка длиной 81 км — был перенесен на сентябрь 2024 года, что и привело к отправке «окончательного уведомления».

Газета цитирует представителя пакистанских властей, который заявил, что проект не может быть реализован из-за санкций США. Переговоры с американской стороной не принесли результата, и администрация Джо Байдена продолжает выступать против пакистано-иранского газопровода. В марте 2024 года помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, выступая на слушаниях в Конгрессе, предупредил Исламабад о «серьезных последствиях» в случае сотрудничества с Ираном по этому проекту.

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