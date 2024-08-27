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105-летний британец считает секретом своего долголетия медовые плюшки

105-летний британец считает секретом своего долголетия медовые плюшки

105-летний мужчина из Великобритании назвал секретом долголетия любимую сладость. Об этом пишет Northhampton Chronicle.

Артур Гиллет в молодости был рабочим железной дороги. Однако еще в 1947 году он решил выйти на пенсию и начать заниматься пчеловодством, которое его по-настоящему увлекало. Позже он объединил любовь к пчеловодству с любовью к сладкой выпечке и начал печь сконы и булочки с собственным медом. Впоследствии его избрали президентом Ассоциации пчеловодов Ланкашира и Западного Уэльса. К 75 годам в профессиональных кругах за ним прочно закрепилось прозвище «Королевская пчела».

Даже после переезда в дом престарелых Гиллет не потерял страсти к выпечке и иногда балует соседей и персонал фирменными медовыми сконами. Британец рассказал, что до сих пор очень любит мед, особенно на завтрак — он добавляет его в йогурт или намазывает на тост. Именно мед Гиллет назвал секретом долгой жизни.

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