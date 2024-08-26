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Порывы ветра в регионах страны усилятся

Порывы ветра в регионах страны усилятся

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой в некоторых регионах страны с 27 по 30 августа.

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Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что согласно желтому предупреждению, в Нахчыване, Мингячевире, Самухе, Шамкире, Дашкесане, Гёйгёле, Сабирабаде, Ширване, Нефтчале, Сальяне, Гаджигабуле, Гобустане, Хызы, Сиязани, Шабране, Хачмазе будет периодически дуть восточный ветер, скорость которого составит 13,9 – 20,7 м/сек.

Согласно оранжевому предупреждению, в Ордубадском, Джульфинском, Геранбойском, Нафталанском районах и в городе Гянджа ожидается периодически восточный ветер, скорость которого составит 20,8 – 28,4 м/сек.

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