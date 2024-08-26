Завтра в Баку будет ветрено

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27 августа в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем 28-33° тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм рт.ст. до 760 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха ночью 65-75%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях возможны кратковременные, грозовые дожди. Ночью и утром на ряде горных территорий слабый туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 20-25° тепла.