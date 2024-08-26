Трудоустроены более 950 из переселенных в Лачин жителей

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В рамках программы «Великое возвращение» продолжается процесс трудоустройства жителей, переселенных в город Лачин, села Забух и Сус Лачинского района.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, Государственное агентство занятости на первом этапе оценивает возможности трудоустройства этих жителей и определяет, к каким программам занятости они будут привлечены.

Уже обеспечено трудоустройство 954 человек из числа переселенных в Лачин жителей. Для 32 из них в рамках программы самозанятости созданы малые хозяйства. Для 39 жителей организованы курсы профессиональной подготовки. В настоящее время ведется работа по обеспечению трудоустройства еще 255 жителей.

В целях расширения доступа к услугам по трудоустройству жителей, переселившихся в Лачин, открыт Лачинский отдел обслуживания Восточно-Зангезурского регионального филиала занятости Государственного агентства занятости.