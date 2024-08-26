Сотрудники МККК навестили армянских сепаратистов в бакинской тюрьме

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Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) навестили т.н. «лидеров» бывшего армянского сепаратистского режима, задержанных правоохранительными органами Азербайджана в Карабахе.

Об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

Она отметила, что с ними были проведены индивидуальные встречи.

«В соответствии со своим мандатом МККК во время таких посещений оценивает обращение с задержанными лицами и условия их содержания. МККК также создает условия для восстановления или поддержания связи с их семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации касательно визитов передаются и обсуждаются только с задержавшей стороной», – говорится в сообщении.