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Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева

Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева

Хочу выразить глубокую признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. По его указанию в Турцию был направлен самолет для тушения пожаров. С помощью этого самолета мы очень эффективно потушили пожары.

С данным заявлением после заседания Кабинета министров страны выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что число лесных пожаров в Турции в этом году выросло более чем вдвое и достигло 5540.

«В тушении пожаров задействовано 27 самолетов, 105 вертолетов и более 5 тысяч наземной техники. С 15 по 19 августа произошло 306 лесных пожаров. Главы профильных министерств всегда находятся на местах. Я регулярно получаю от них информацию», – добавил президент.

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