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Амирбеков встретился с вице-президентом Вьетнама

Амирбеков встретился с вице-президентом Вьетнама

Специальный представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков встретился в Ханое с вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан, сообщает Trend.

Вице-президент Во Тхи Ань выразила удовлетворение позитивным развитием двусторонних отношений, отметив частый обмен делегациями на различных уровнях, эффективное функционирование двусторонних механизмов, взаимную поддержку на многосторонних форумах и значительный прогресс в экономическом и торговом сотрудничестве.

Она подчеркнула важность образования как ключевой сферы сотрудничества, отметив решающую роль Азербайджана в подготовке вьетнамских кадров в таких областях, как нефть и газ, связь и военно-морской флот.

Во Тхи Ань также подчеркнула необходимость продолжения совместной работы, в частности, в области культурных обменов и взаимной поддержки на региональных форумах и в Организации Объединенных Наций. Она подтвердила готовность Вьетнама поддержать заявку Азербайджана на членство в Договоре о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (ТАС). Кроме того, она предложила Межправительственному комитету Вьетнама и Азербайджана по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству пересмотреть существующие механизмы и изучить новые пути дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.

Что касается глобальных и региональных проблем, то она подтвердила последовательную внешнюю политику Вьетнама, направленную на независимость, самообеспечение, мир, дружбу, сотрудничество и развитие, а также на многосторонность и диверсификацию внешних связей. Она подчеркнула приверженность Вьетнама поддержанию обстановки мира, национального суверенитета и права на самоопределение для всех наций.

Эльчин Амирбеков выразил желание укрепить традиционную дружбу между Азербайджаном и Вьетнамом, особенно в таких областях, как экономика, торговля, инвестиции и культура, где все еще существует значительный потенциал для роста. Он подчеркнул важную роль образования, отметив, что тысячи вьетнамских студентов получили образование в Азербайджане и стали ключевыми членами ассоциаций дружбы, которые служат важными связующими звеньями между двумя народами.

Амирбеков также предложил содействовать проведению визитов на высоком уровне и расширению сотрудничества в нефтегазовом секторе. Он назвал Азию главным приоритетом внешней политики Азербайджана и подчеркнул важность, которую Азербайджан придает своим отношениям со странами АСЕАН, включая Вьетнам. Он выразил надежду, что Вьетнам поддержит заявку Азербайджана на вступление в TAC.

Обе стороны договорились о дальнейшем развитии двусторонних связей в различных областях, включая политику и дипломатию, экономику, торговлю, образование и обмен опытом в области обезвреживания бомб, мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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