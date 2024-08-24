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Маска могут выгнать из британской академии наук за посты об антимигрантских погромах

Маска могут выгнать из британской академии наук за посты об антимигрантских погромах

Ряд членов Королевского общества в Великобритании призвал исключить из своих рядов американского бизнесмена Илона Маска из-за его поведения. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в организации.

Королевское общество — одно из старейших объединений ученых в мире, исполняющее роль академии наук Соединенного Королевства.

Илона Маска избрали членом общества в 2018 году в знак признания его заслуг и влияния на космическую и электромобильную отрасли.

По словам одного из представителей Королевского общества, опасения в отношении Маска возникли из-за все более провокационных комментариев бизнесмена, в том числе его реакции на недавние массовые беспорядки в Великобритании из-за проблем с мигрантами.

В публикациях в социальной сети X Илон Маск заявил о «неизбежности гражданской войны» в связи с погромами в Ливерпуле. Он также сделал (и позже удалил) репост фейкового сообщения о том, что участников волнений планируют ссылать в «специальные лагеря».

«Выступая или публикуя заявления в личном качестве, члены и иностранные члены должны по-прежнему стремиться поддерживать репутацию Общества и тех, кто в нем работает, и помнить, что сказанное или заявленное в личном качестве может по-прежнему влиять на Общество», — отметили авторы петиции об исключении Маска из организации.

В документе также сказано, что к членам и иностранным членам, нарушающим кодекс поведения, могут быть применены меры принудительного характера, включая временное или постоянное отстранение.

Если Илона Маска действительно исключат из Королевского общества, это станет первым подобным прецедентом за последние 150 лет, уточнили в The Guardian.

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