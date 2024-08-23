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Новый арест в Минобороны

Новый арест в Минобороны

В отношении начальника службы горюче-смазочных материалов воинской части Военно-воздушных сил министерства обороны, капитана Гасанова Ульви Бахтияр оглу решением Бакинского военного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Об этом сообщили в Военной прокуратуре Азербайджана.

Было отмечено, что подозреваемому в совершении соответствующих деяний Гасанову Ульви Бахтияр оглу предъявлено обвинение по статьям 179.3.2, 341.1 и другим статьям Уголовного кодекса, по представлению Военной прокуратуры решением Бакинского военного суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование продолжается и будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства, включая юридическую оценку каждого факта и деяния.

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