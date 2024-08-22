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Польша хочет вытеснить Россию с рынка вооружений в Индии

Польша хочет вытеснить Россию с рынка вооружений в Индии

Польша хочет углубить сотрудничество с Индией в оборонной промышленности и принять участие в модернизации военной техники.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Reuters.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посещает Варшаву по пути в Киев, где, по его словам, он «поделится взглядами» на мирное урегулирование конфликта между Украиной и Россией.

Варшава стремится извлечь выгоду из стремления Нью-Дели модернизировать свои вооруженные силы и диверсифицировать поставки, отойдя от российских поставщиков.

«Неслучайно мы говорили об интенсификации в плане оборонной промышленности», – заявил Туск на пресс-конференции вместе с Моди в Варшаве. – Мы готовы как Польша принять участие в модернизации военной техники».

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