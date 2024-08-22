Запад заливает Армению оружием: реванш не за горами, нужны превентивные меры

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Армению продолжают накачивать оружием. Теперь сомнительная «пальма первенства» перешла к странам Запада. В азербайджанское медиа-пространство просочились по настоящему шокирующие данные. В течение последних недель в Армению уже доставлен один дивизион французских 155-мм самоходных артиллерийских установкой CAESAR — 12 единиц, а также комплектующие для них. Кроме того, Ереван получил противотанковые ракетные комплексы – 30 противотанковых ракет ERYX, несколько десятков немецких гранатометов DM32, которые в военных кругах именуются «бункерфауст», и противотанковых систем «Панцерфауст 3». Плюс – около 500 французских одноразовых ручных реактивных гранат Apilas и 50 американских противотанковых ракетных комплексов BGM71-TOW.

Мало того, Армения получила ещё и французские ракеты R511 и R530 класса «воздух-воздух». Как бы это западный оружейный стандарт, но после некоторых модификаций их вполне можно ставить на российские истребители Су-30 СМ, те самые, которые ВВС Армении, по словам премьера Пашиняна, получили «без ракет».

Известен и маршрут, по которому оружие доставляется в Армению. Сначала из аэропорта «Орли» в окрестностях Парижа гранатомёты, ракеты и прочий опасный груз отправляется в аэропорт «Мехабад» в Иране, а уже оттуда иранская авиакомпания «Мераж» доставляет их в Армению.

Поведение в этой ситуации Ирана – хороший повод вспомнить известную фразу, авторство которой приписывают Фаине Раневской: «К некоторым людям надо относиться холодно. От тёплого отношения они гниют». К сожалению, такая же закономерность есть и с некоторыми странами. Иран раз за разом принимает благожелательность Азербайджана за страх и на фоне разговоров об «общем потеплении» начинает закулисные игры с Арменией и помогает накачивать оружием страну, которая ещё недавно оккупировала 20% территории Азербайджана, устраивала этнические чистки, разрушила 64 и 67 мечетей в Карабахе и разоряла даже кладбища. Это всё иранских муллократов не остановило. А надежды, что избрание на пост президента Ирана Масуда Пезешкиана что-то изменит в отношении Тегерана к Баку, к сожалению, не оправдываются. Персонаж, который хотя бы теоретически может что-то изменить в иранской политике, через предвыборные «рогатки» в этой стране просто не пройдёт. Так что не будем строить иллюзий.

Тем более не время строить иллюзии относительно Запада. Любопытно, конечно, кто «платил за банкет»: нищая Армения, которая к тому же лишилась доходов от грабежа ранее оккупированных азербайджанских земель? Армянская диаспора? Или США, Франция и спешно примкнувшая к ним Германия по знакомой нам ещё по безоблачным временам схеме армяно-российских отношений преподнесли оружие в подарок – пардон муа, под скулеж, что у них нет средств на помощь Украине?

Ещё любопытнее, что писаные и неписаные правила Евросоюза прямо запрещают поставки оружия в зоны неурегулированных конфликтов. Мирный договор между Баку и Ереваном ещё не подписан, территориальные притязания к Азербайджану в Армении с повестки дня не сняты. Но Францию и Германию это не останавливает. Более того, на фоне нынешнего противостояния России и Запада поставлять оружие в страны ОДКБ для США, Германии и Франции явно не комильфо. Да, Армения как бы делает прозападные жесты, но пока она не объявила официально ни о выходе из ОДКБ, ни о выходе из ЕАЭС. Более того, Ереван не объявляет о роспуске совместных с Россией войсковых группировок. Но и на это, похоже, не обратили внимания.

Армения – важный хаб по обходу антироссийских санкций. Именно по её территории в РФ попадают многие запрещенные к экспорту в Россию западные материалы и технологии. Но здесь западные экспортёры оружия тоже предпочли «смотреть в другую сторону». «Не заметили» они и того промышленного шпионажа, который развернул Иран. Где самым внимательным образом изучают и французские «самоходки», и ракеты, и немецкие гранатомёты. Более того, при таком тайном экспорте оружие любая транзитная страна может что-то «оставить себе». Ну а дальше – перепродать, «разобрать по винтику» и т.д.

Наконец, ни для кого не секрет, что Армения была и остается одним из популярных «чёрных каналов» контрабанды оружия. В том числе для террористических группировок. О том, что закупленное Арменией у Болгарии оружие «социалистического образца» затем «всплыло» у проиранских группировок в Ираке, которые вели войну с американскими войсками – указывалось в депешах, рассекреченных WikiLeaks. А противотанковые ракетные комплексы – это практически идеальное оружие для террористов. Они сравнительно небольшие, лёгкие в обращении, а подбить ими можно многое: и пассажирский автобус, и чей-то бронированный лимузин, и даже пассажирский самолёт – на взлёте и посадке.

Плюс ко всему в послужном списке Армении целая серия «инцидентов» в сфере гражданской авиации. Ещё в 1994-м году в Карабахе армянские оккупанты сбили иранский самолёт, доставлявший в Тегеран членов семей иранских дипломатов из Москвы. Постоянно сбивали азербайджанские гражданские вертолёты. Обстреливали самолёты в аэропорту курортного города Нафталан. Уже в 2020-м году минобороны Армении размещало на своем сайте ролик, где ПВО берет на прицел гражданский авиалайнер. Во время 44-дневной Отечественной войны Армения пыталась сбивать гражданские самолёты на подлете к аэропорту «Гейдар Алиев» и объявляла одной из целей своих обстрелов аэропорт Гянджи. Уже после 44-дневной войны подразделения РЭБ, которые Армения в нарушение всех договорённостей продолжала держать в той части Карабаха, где были расквартированы российские миротворцы, использовались для постановки помех гражданским самолётам. Никаких санкций против Армении за эту деятельность не вводили. А теперь подарили ракеты «воздух-воздух». От чего вряд ли станет безопаснее в небе.

Не прибавится безопасности и на земле. Армению спешно накачивают оружием и явно готовят к новой войне с Азербайджаном.

Но, простите за резкость, с какого перепуга? Западные «розовые пони» просто поверили ереванским «страшилкам», будто бы Азербайджан готовится напасть на беззащитную многострадальную Армению и пробить коридор в Нахчыван? Теоретически в это можно было бы поверить, но для того, чтобы «не заметить» ни прописанных в конституции Армении притязаний на Карабах, ни многочисленных заявлений Азербайджана, что наша страна предлагает взаимно признать территориальную целостность и на этой основе подписать мирный договор, надо по своему интеллектуальном уровню быть не «розовыми пони», а золотыми рыбками. Или – назовём вещи своими именами – носителями «менталитета крестоносцев». Когда конфликт рассматривается не с точки зрения международного права и анализа, кто агрессор, а кто жертва, а исключительно через призму «мусульмане-христиане». Тем более если Армении поставляется наступательное оружие. «Цезари», если кто забыл, не просто пушки – это гаубицы. То есть они предназначены для «выбивания» противника из долгосрочных укрытий. То есть армянская армия готовится к новым территориальным захватам. Более того, открытая поддержка Запада будет воспринята – и уже воспринимается! – армянской верхушкой как «карт-бланш». Рост числа инцидентов на границе, попытки ввести «разведку боем», запуски разведывательных коптеров над азербайджанскими позициями — Армения открыто готовится к войне. И если существующие в регионе тренды не будут резко изменены, новая война встанет вопросом времени.

Ну тут уже вступают в силу другие реалии. Азербайджан не будет спокойно сидеть и ждать, пока Армению напичкают оружием «по самую пробочку» и дадут ей команду «Фас!». Наша страна, наученная тяжелейшим опытом армянской агрессии, оккупации, геноцида и гуманитарной катастрофы с миллионом беженцев, при необходимости будет вынуждена применить превентивные меры – точно так же, как во время 44-дневной войны Азербайджан нанёс удар по ракетной пусковой установке на территории Армении, а после обстрелов своих пограничников – проводил операцию возмездия уже на условной границе.

Но на сей раз и масштаб этих мер, и степень их болезненности для Еревана будут куда выше.

Нурани, обозреватель