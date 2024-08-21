Иран направил запрос на получение статуса наблюдателя при ЕАЭС

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Иран направил запрос на получение статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

«Запрос Исламской Республики Иран о получении статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе рассмотрен в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии», – говорится в сообщении.

Отмечается, что консультации по этому вопросу состоялись в формате видеоконференции под председательством министра по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева.

«Участники консультаций отметили поступательное развитие торгово-экономического сотрудничества государств-членов ЕАЭС и Исламской Республики Иран и приветствовали намерение страны инициировать процедуру получения статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС», – говорится в сообщении.