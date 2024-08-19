ВОЗ утвердила рекомендации по противодействию вспышке mpox в Африке

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Пять стран Африки – Демократическая Республика Конго (ДРК), Бурунди, Кения, Руанда и Уганда – вошли в утвержденный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) список государств, которым рекомендованы особые меры по противодействию вспышке заболевания mpox (новое наименование оспы обезьян). Об этом говорится в сообщении ВОЗ, опубликованном на ее официальном портале.

«Чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил принял на своем первом заседании по поводу mpox временные рекомендации в отношении вспышки этого заболевания, – отмечено в нем. – Рекомендации касаются государств, где наблюдается распространение mpox. Они действуют в связи с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. Рекомендации касаются ДРК, Бурунди, Кении, Руанды и Уганды, но не ограничиваются только ими».

В рамках принятых рекомендаций ВОЗ требовала укрепления национальных механизмов по реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, более тесной координации усилий по борьбе с mpox, улучшения лабораторной диагностики заболевания, выявления контактов инфицированных mpox людей с окружающими. ВОЗ настаивает также на усилении пограничного контроля на предмет выявления заболевших mpox, проведении вакцинации, улучшения информирования населения об особенностях этого заболевания и мерах борьбы с ним.