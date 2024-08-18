2 человека стали жертвами автоаварии в Шамкире

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18 августа примерно в 01:00 ночи на участке дороги Баку-Газах-Государственная граница Грузии, проходящем через Шамкирский район, грузовик марки «КамАЗ», за рулем которого находился К.Джафарли (2000 г.р.), ехавший в направлении Баку, столкнулся с ехавшим в том же направлении автомобилем марки «ВАЗ 2106», за рулем которого находился Шамо Гафаров (1986 г.р.).

Как сообщил старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов, которого цитирует АПА, в результате аварии водитель и один из пассажиров «ВАЗ-2106» погибли, а другой пассажир, житель Агстафинского района Горхмаз Ширинов (1978 г.р.) был госпитализирован с различными травмами.

Личность второго погибшего устанавливается.