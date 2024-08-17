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Главное Общество

В Баку будет до 33 градусов

В Баку будет до 33 градусов

18 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Днем возможна облачность, северо-западный ветер сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем — 28-33° тепла. Атмосферное давление — 762 мм рт. ст., относительная влажность — 60-65% ночью и 40-45% днем.

В регионах Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода, хотя в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы днем. Ночью и утром местами возможен туман, подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем — 28-33° тепла, в горах ночью — 10-15° тепла, днем — 15-20° тепла.

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