В азербайджанской армии прошли учения ПВО с участием комплексов С-300

В азербайджанской армии проведены тактико-специальные учения с подразделениями противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
Учения были организованы в соответствии с планом подготовки на текущий год. В ходе учений боевые расчеты дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-300 “Фаворит” привели технику в боевую готовность, совершили марш в позиционные районы и выполнили задачи по передислокации на стартовые позиции, подготовке местности и маскировке.
Учебные задачи по противовоздушной обороне важных объектов и отражению ракетных ударов условного противника были успешно выполнены. Основной целью учений является повышение теоретических знаний и практических навыков военнослужащих, а также поддержание высокого уровня боеспособности подразделений ПВО.