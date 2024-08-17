В азербайджанской армии прошли учения ПВО с участием комплексов С-300

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В азербайджанской армии проведены тактико-специальные учения с подразделениями противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Учения были организованы в соответствии с планом подготовки на текущий год. В ходе учений боевые расчеты дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-300 “Фаворит” привели технику в боевую готовность, совершили марш в позиционные районы и выполнили задачи по передислокации на стартовые позиции, подготовке местности и маскировке.

Учебные задачи по противовоздушной обороне важных объектов и отражению ракетных ударов условного противника были успешно выполнены. Основной целью учений является повышение теоретических знаний и практических навыков военнослужащих, а также поддержание высокого уровня боеспособности подразделений ПВО.