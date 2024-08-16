В Судане зарегистрировано более 300 случаев смерти от холеры

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Гуманитарный кризис, вызванный гражданской войной в Судане, также усугубила ситуацию с развитием инфекций, включая холеру, сообщает Reuters.

От этой бактериальной болезни в Судане погибло более 300 человек. Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила в пресс-конференции, что было зарегистрировано 11 327 случаев заболевания холерой, 316 из которых закончились летальным исходом. Она отметила, что в стране также растет число случаев заражения лихорадкой денге и менингитом.

«Мы ожидаем, что их будет больше, чем сообщалось», – добавила Харрис.