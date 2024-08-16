Опасный вирус выявили и в Турции |
ВСУ готовились к наступлению в Британии за месяц до Курской операции |
Путин посетит Азербайджан с визитом 18-19 августа |
В Курской области началась путинская операция «Месть» |
Армения дала заднюю после недовольства России |
ВСУ показали редкие кадры первых часов прорыва в Курской области |
Новый вирус выявлен и в Пакистане |
ВСУ уничтожили очередную крупную колонну войск РФ в Курской области |
Армения повторно обстреляла Нахчыван |
Главное Мир

В Судане зарегистрировано более 300 случаев смерти от холеры

В Судане зарегистрировано более 300 случаев смерти от холеры

Гуманитарный кризис, вызванный гражданской войной в Судане, также усугубила ситуацию с развитием инфекций, включая холеру, сообщает Reuters.

От этой бактериальной болезни в Судане погибло более 300 человек. Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила в пресс-конференции, что было зарегистрировано 11 327 случаев заболевания холерой, 316 из которых закончились летальным исходом. Она отметила, что в стране также растет число случаев заражения лихорадкой денге и менингитом.

«Мы ожидаем, что их будет больше, чем сообщалось», – добавила Харрис.

Теги:
Из этой рубрики
Блинкен отправится в Израиль
Мир

Блинкен отправится в Израиль

2024/08/16, 18:50
Новый раунд переговоров по Газе пройдет в Каире в течение недели
Мир

Новый раунд переговоров по Газе пройдет в Каире в течение недели

2024/08/16, 18:31
Хорватия вводит обязательную службу в армии с 1 января
Мир

Хорватия вводит обязательную службу в армии с 1 января

2024/08/16, 17:40
В Судане зарегистрировано более 300 случаев смерти от холеры
Мир

В Судане зарегистрировано более 300 случаев смерти от холеры

2024/08/16, 17:40
В парламенте Турции произошла драка
Мир

В парламенте Турции произошла драка

2024/08/16, 17:22
Племянник Назарбаева лишился «кровных» $1,4 млрд, но обрел свободу
Мир

Племянник Назарбаева лишился «кровных» $1,4 млрд, но обрел свободу

2024/08/16, 15:49
Израиль превратил города Газы в 42 млн тонн бетонных развалин
Мир

Израиль превратил города Газы в 42 млн тонн бетонных развалин

2024/08/16, 15:31
ОДКБ прокомментировала ситуацию в Курской области
Мир

ОДКБ прокомментировала ситуацию в Курской области

2024/08/16, 15:21
Украина объяснила цель наступления в Курской области
Мир

Украина объяснила цель наступления в Курской области

2024/08/16, 15:09