Google ограничит доступ россиян к облачному хранилищу

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Представители компании Google начали рассылку уведомлений своим клиентам. В сообщениях содержится информация о том, что с 9 сентября российские компании не смогут пользоваться облачным хранилищем BigQuery. Новость о закрытии доступа подтверждается и информацией в официальном телеграм-канале компании Softline.

Облачное хранилище BigQuery ранее использовалось крупными фирмами для хранения и обработки больших массивов данных. В настоящее время компания Softline пытается выяснить, что произойдет с уже имеющимися в хранилище данными после закрытия доступа.