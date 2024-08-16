В мире распространяется новая эпидемия: первый случай зафиксирован в Швеции |
ВС Армении открыли огонь в направлении Ордубадского района |
Лукашенко пригрозил ядерным ударом Украине |
Украина создала первую военную комендатуру в Курской области |
Азербайджан и Китай утвердили меморандум по Транскаспийскому маршруту |
Россия и Украина начали переговоры |
Британские танки вошли в Россию? |
Wall Street Journal обвинило Залужного в подрыве «Северных потоков» с одобрения Зеленского |
Секретная миссия США в Тегеране: американцы «сдали» Ирану агентов Моссада |
Главное Мир

Google ограничит доступ россиян к облачному хранилищу

Google ограничит доступ россиян к облачному хранилищу

Представители компании Google начали рассылку уведомлений своим клиентам. В сообщениях содержится информация о том, что с 9 сентября российские компании не смогут пользоваться облачным хранилищем BigQuery. Новость о закрытии доступа подтверждается и информацией в официальном телеграм-канале компании Softline.

Облачное хранилище BigQuery ранее использовалось крупными фирмами для хранения и обработки больших массивов данных. В настоящее время компания Softline пытается выяснить, что произойдет с уже имеющимися в хранилище данными после закрытия доступа.

Теги:
Из этой рубрики
Спортсмены из Азербайджана и путешественники из Великобритании и США переплывут Каспий из Актау в Баку
Мир

Спортсмены из Азербайджана и путешественники из Великобритании и США переплывут Каспий из Актау в Баку

2024/08/16, 00:53
Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян вышел на свободу (обновлено, видео)
Мир

Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян вышел на свободу (обновлено, видео)

2024/08/16, 00:37
Google ограничит доступ россиян к облачному хранилищу
Мир

Google ограничит доступ россиян к облачному хранилищу

2024/08/16, 00:27
В Пентагоне не считают, что Киеву нужно оружие большей дальности
Мир

В Пентагоне не считают, что Киеву нужно оружие большей дальности

2024/08/16, 00:11
В мире распространяется новая эпидемия: первый случай зафиксирован в Швеции
Мир

В мире распространяется новая эпидемия: первый случай зафиксирован в Швеции

2024/08/15, 23:44
Украина анонсировала эвакуацию россиян из Курской области на свою территорию
Мир

Украина анонсировала эвакуацию россиян из Курской области на свою территорию

2024/08/15, 23:30
США пытаются получить данные о целях вылазки ВСУ под Курском
Мир

США пытаются получить данные о целях вылазки ВСУ под Курском

2024/08/15, 22:59
В России обиделись на Армению из-за "искажения роли РФ" в новых учебниках по истории
Мир

В России обиделись на Армению из-за «искажения роли РФ» в новых учебниках по истории

2024/08/15, 22:42
Лукашенко: "Это общая - Беларуси и России - война против этих зверей"
Мир

Лукашенко: «Это общая – Беларуси и России – война против этих зверей»

2024/08/15, 22:24