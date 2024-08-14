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Маск назвал Guardian «помойкой»

Маск назвал Guardian «помойкой»

Предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск назвал британское издание Guardian «помоечным» СМИ после выпуска статьи, в которой журналисты критикуют отрывок про климат из его интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

«Вы вообще слушали разговор? Guardian — помойка… Ноготь моего мизинца знает о климатических проблемах больше, чем весь коллектив Guardian», — написал Маск в Х.

Накануне газета опубликовала материал, в котором назвала обсуждения Маска и Трампа о климате «самыми глупыми за всю историю». Издание ссылается на мнение экспертов, которые считают, что слова предпринимателя и политика были «далеки от фактов».

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