Атака фейков становится ядерной?

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Сенсационные новости от Financial Times о том, что у российского ВМФ якобы имеются планы нанесения ядерных ударов по территории стран, являющихся союзниками России, включая Азербайджан, по вполне понятным причинам взбудоражили общественность. Более того, FT опубликовала карты с указанием целей, однако не уточнила, по каким именно объектам собираются наносить удары. Разрешение у карт не очень высокое, и непонятно, на что указывают красные кружочки — военные объекты, Сангачальский терминал или вообще Гобустанский заповедник.

Возможно, здесь стоит вспомнить, как российский телеведущий Владимир Соловьёв призывал «долбануть» по Азербайджану. Или как депутат Госдумы РФ Михаил Делягин предлагал уничтожить нефтяную промышленность Азербайджана с помощью ядерного удара. После этого возникает вопрос: а что это тогда было? «Язык поскользнулся» или произошла утечка?

Но вот в чем дело. Конечно, в штабных сейфах многих стран хранятся военные планы на самые фантастические с точки зрения текущей политики сценарии. А FT — серьезный ресурс. Это не какой-нибудь очередной блогер и уж тем более не издание, где на первой странице — амурные похождения «звёзд», на последней — рассказ об инопланетянах или рептилоидах, а где-то в середине — очередная «страшилка» о ядерной войне.

Эти сенсационные данные появились слишком уж вовремя. Западу сегодня нужно сформировать широкий антироссийский фронт и по возможности втянуть в него страны, у которых с Москвой вполне нормальные отношения. Такая утечка о планируемых ядерных ударах понятным образом влияет на общественное мнение, и не только на общественное. Ядерный удар — это не та тема, от которой можно легко отмахнуться.

Однако опубликованная «утечка» вызывает очень серьезные вопросы и сомнения в её достоверности. И аргументы здесь не в стиле «нет, мы не верим, что у России вообще могут быть такие планы».

Нет ясности, почему на территории Азербайджана указаны цели, а на территории Грузии и Армении — нет. Возможно, карту составляли в то время, когда Армения ещё была верным форпостом Кремля, но при этом на территории Северной Кореи цели есть. Тем более вызывает сомнения отсутствие целей на территории Грузии. Тбилиси открыто взял курс на вступление в НАТО, и военные объекты, которые может использовать Североатлантический альянс, здесь уже есть. Более того, в 2008 году Россия уже захватывала порт Поти и взрывала там грузинские военные корабли. Если в планах у РФ есть использование тактического ядерного оружия против государств Южного Кавказа, то именно Грузия должна была бы стоять в списке первой.

Непонятно, почему среди целей в Турции не указана база «Инджирлик», которую часто используют союзники по НАТО, включая США. Непонятно, почему нет ни одной «красной точки» на территории Украины. Нет ясности, почему ядерный удар по Эстонии планируется, а Латвия и Литва «не в прицеле», при том что на территории Азербайджана, к примеру, выбраны аж три цели.

Наконец, есть и ещё одно обстоятельство. Если бы та же Financial Times сообщила применительно к Азербайджану, что Москва планирует инспирировать военный переворот и привести к власти своих марионеток, что у российской армии есть планы повторить марш XI Армии и провести «специальную военную операцию» по типу украинской против Азербайджана, что в этих планах задействована и Каспийская флотилия, что там отрабатывается десант с моря и захват нефтяных платформ на Каспии, как это предлагал ещё в 1994 году тогдашний глава МИД РФ Андрей Козырев, в это ещё можно было бы поверить. Но ядерный удар так близко от собственной территории — это уже очень трудно представить. На фоне мечты о возрождении СССР — тем более. Вряд ли в таком случае новые независимые государства станут «превращать в радиоактивный пепел». Скорее, постараются обойтись обычным оружием.

Так что из статьи Financial Times, конечно, нужно сделать выводы. И помнить, что «атака фейков» против Азербайджана продолжается, в том числе и с использованием ядерной тематики.

Нурани, обозреватель