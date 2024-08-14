Байден рассказал, в каком случае Иран не ударит по Израилю

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Президент США Джо Байден считает, что Иран может отказаться от планов нанесения удара по Израилю в случае заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что заключение сделки вынудит Иран отказаться от нанесения удара по Израилю, Байден заявил, что «ожидает этого». Он также отметил, что вероятность нанесения удара со стороны Ирана затрудняет перспективы заключения договоренностей между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, но подчеркнул, что «не сдается».

«Посмотрим, что сделает Иран. Посмотрим, что произойдет», – приводит его слова ТАСС.