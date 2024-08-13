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Постпредство Ирана при ООН назвало США главным спонсором терроризма в мире

Постпредство Ирана при ООН назвало США главным спонсором терроризма в мире

США являются основным спонсором терроризма, как на Ближнем Востоке, так и во всем мире и не имеют права обвинять в этом других членов ООН.

Об этом говорится в письме, направленном постпредством Ирана при ООН в Совет Безопасности в ответ на обвинения Вашингтоном Тегерана в якобы поддержке террористов.

Как указывается в документе, предоставленном ТАСС иранской миссией, представитель США в ходе заседания СБ ООН по Ближнему Востоку на прошлой неделе «отклонился от пункта повестки дня и сделал необоснованное и вводящее в заблуждение упоминание Исламской Республики Иран, ложно обвинив Иран в поддержке терроризма в регионе».

«Исламская Республика Иран категорически отвергает и решительно осуждает это необоснованное утверждение, а также безответственное поведение представителя Соединенных Штатов. Совершенно ясно, что США, а не Иран являются главным поборником и пропагандистом терроризма как в регионе, так и во всем мире, – отмечается в письме. – Иронично и постыдно, что США обвиняют Иран в то время, как будучи верными союзниками Израиля, продолжают защищать акты геноцида [со стороны израильских властей], и предоставляют Израилю бесконечные запасы оружия для террора и совершения бойни в отношении невинного народа Палестины».

Постоянное представительство Ирана при ООН также указало, что «недавнее массовое убийство, совершенное Израилем против перемещенных гражданских лиц в школе «Эт-Табиин» в центре Газы 10 августа 2024 года, которое привело к гибели по меньшей мере 100 невинных палестинцев, включая детей и женщин, является следствием нерушимой поддержки [Израиля] со стороны США».

Помимо этого, иранское диппредставительство отметило, что «поддержка США групп, признанных ООН террористическими, таких как «Джабхат ан-Нусра» и «Хайят Тахрир аш-Шам» в оккупированных районах Сирийской Арабской Республики» в нарушение Устава ООН «являются еще одним свидетельством того, что Соединенные Штаты являются основным спонсором терроризма в регионе».

«Учитывая столь мрачный послужной список, Соединенные Штаты не имеют права обвинять или поучать других членов Организации Объединенных Наций», – резюмировали иранские дипломаты.

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