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Доклад: Военные расходы Армении выше, чем у Азербайджана

Доклад: Военные расходы Армении выше, чем у Азербайджана

Институт экономики и мира (IEP) опубликовал доклад «Современные тренды в милитаризации», в котором описал тренды в военных отраслях стран мира.

Согласно докладу, военные расходы Армении (4,2%) выше, чем у Азербайджана (3,8%). Отмечается, что в Армении этот показатель по сравнению с данными 2008 года увеличился на 0,7%, а в Азербайджане – на 0,5%.

По подсчетам авторов доклада, наиболее важное место в экономике военная сфера занимает в КНДР (не менее 24% ВВП по данным 2023 года), сообщает VOA. Заметное место занимает она в ВВП Афганистана (10%), а также стран Ближнего Востока и Африки: Омана (5,9%), Алжира (4,8%), Мали, Марокко и Саудовской Аравии (по 4,5%).

В Грузии этот показатель составляет всего 1,3%, при этом с 2008 года он упал на 6,6%.

В России показатель составил 2,4%, в Турции – 0,7%, в Иране – 2,2%

В экономике США военные расходы составляют 3,1%. 15 лет назад этот показатель достигал 4,7%.

Доклад: Военные расходы Армении выше, чем у Азербайджана

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