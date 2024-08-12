К 2050 году рак среди мужчин 65+ резко возрастет

212 Просмотров

Ученые из Университета Чарльза Дарвина в составе международного коллектива прогнозируют, что к 2050 году заболеваемость раком среди мужчин старше 65 лет значительно возрастет, как и число летальных исходов. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer.

Используя данные системы GLOBOCAN, основанные на онкологических регистрах, исследователи предсказали, что с 2022 по 2050 год число случаев рака увеличится с 10,3 млн до 19 млн (на 84%), а смертность — с 5,4 млн до 10,5 млн (на 93%).

Отмечается, что мужчины в возрасте 65 лет и старше, особенно в странах с низким уровнем развития, будут болеть раком почти в два раза чаще, чем в 2020 году, что увеличит разрыв в заболеваемости между мужчинами и женщинами. Основные причины этого — нежелание мужчин проходить медицинские осмотры, игнорирование генетических рисков, злоупотребление алкоголем, курением и воздействие канцерогенов на рабочем месте.