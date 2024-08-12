Израильские военные в Азербайджане? Агентство осуждает дезинформацию |
«Командиры РФ не идиоты»: ВСУ задействовали лучшие силы в атаке на Курскую область |
Китай прокомментировал ситуацию в Курской области |
Израильская разведка: Иран готовит немедленный удар по Израилю |
Израиль потребовал от своих военных покинуть Азербайджан и Грузию |
Россия обвинила Украину в ударе по ЗАЭС (обновлено, видео) |
Россия готовит массированные удары по Киеву в ответ на атаки ВСУ |
Султанов тяжело пострадал при подрыве на мине в Шахбузе |
Джавад Зариф неожиданно покинул пост вице-президента Ирана |
Главное Мир

К 2050 году рак среди мужчин 65+ резко возрастет

К 2050 году рак среди мужчин 65+ резко возрастет

Ученые из Университета Чарльза Дарвина в составе международного коллектива прогнозируют, что к 2050 году заболеваемость раком среди мужчин старше 65 лет значительно возрастет, как и число летальных исходов. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer.

Используя данные системы GLOBOCAN, основанные на онкологических регистрах, исследователи предсказали, что с 2022 по 2050 год число случаев рака увеличится с 10,3 млн до 19 млн (на 84%), а смертность — с 5,4 млн до 10,5 млн (на 93%).

Отмечается, что мужчины в возрасте 65 лет и старше, особенно в странах с низким уровнем развития, будут болеть раком почти в два раза чаще, чем в 2020 году, что увеличит разрыв в заболеваемости между мужчинами и женщинами. Основные причины этого — нежелание мужчин проходить медицинские осмотры, игнорирование генетических рисков, злоупотребление алкоголем, курением и воздействие канцерогенов на рабочем месте.

Теги:
Из этой рубрики
После начала войны в Россию поступило 2,3 млрд наличных долларов и евро
Мир

После начала войны в Россию поступило 2,3 млрд наличных долларов и евро

2024/08/12, 13:14
К 2050 году рак среди мужчин 65+ резко возрастет
Мир

К 2050 году рак среди мужчин 65+ резко возрастет

2024/08/12, 12:23
Минобороны Турции прокомментировало покупку истребителей у США
Мир

Минобороны Турции прокомментировало покупку истребителей у США

2024/08/12, 12:10
Китай прокомментировал ситуацию в Курской области
Мир

Китай прокомментировал ситуацию в Курской области

2024/08/12, 10:08
Израиль готовит инфраструктуру к возможным атакам Ирана
Мир

Израиль готовит инфраструктуру к возможным атакам Ирана

2024/08/12, 09:55
Чеченский спецназ "Ахмат" подозревают в тайном соглашении с ВСУ
Мир

Чеченский спецназ «Ахмат» подозревают в тайном соглашении с ВСУ

2024/08/12, 09:39
«Следующие Олимпийские игры пройдут в городах Содом и Гоморра»
Мир

«Следующие Олимпийские игры пройдут в городах Содом и Гоморра»

2024/08/12, 09:32
В Белгородской области России началась эвакуация
Мир

В Белгородской области России началась эвакуация

2024/08/12, 09:13
Израильская разведка: Иран готовит немедленный удар по Израилю
Мир

Израильская разведка: Иран готовит немедленный удар по Израилю

2024/08/12, 08:32