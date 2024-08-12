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«Командиры РФ не идиоты»: ВСУ задействовали лучшие силы в атаке на Курскую область

"Командиры РФ не идиоты": ВСУ задействовали лучшие силы в атаке на Курскую область

ВСУ задействовали «самые боеспособные подразделения» при нападении на Курскую область, сообщает The Economist. Издание пообщалось с украинскими солдатами, проходящими лечение в Сумах. Один из источников в Генштабе Украины отметил: «Мы отправили наши самые боеспособные подразделения в самую слабую точку на их границе. Российские призывники столкнулись с десантниками и сдались». Однако другие аспекты операции свидетельствуют о спешке в подготовке. Трое солдат, с которыми журналисты разговаривали в госпитале, были переведены без отдыха со сложных фронтов на востоке Украины всего за день до начала операции.

Источник также сообщил, что к 10 августа некоторые подразделения продвинулись на 40 км вглубь России. Тем не менее украинские военные признают, что операция не была «легкой прогулкой». Они рассказали, как российские войска начали использовать авиационные бомбы, что привело к тяжелым потерям. «Все горело. Руки здесь, ноги там», — цитирует издание слова военного Ивана, чья рота потеряла двенадцать человек на месте во время удара. Журналисты описывают обстановку в госпитале: «Больничная палата пахнет жертвой: землей, кровью и застарелым потом. В коридоре лежат фольгированные повязки от ожогов. Во дворе пациенты, некоторые из которых, как мумии, замотаны в бинты с головы до ног».

The Economist отмечает, что минимальная цель операции ВСУ — отвлечь российские силы от Харьковской области и Донбасса. Однако результаты пока выглядят «неубедительными»: Россия переместила войска с харьковского фронта, но значительно меньшее количество сил было отведено из Донбасса. Украинский офицер Генштаба добавил: «Их командиры не идиоты. Они перебрасывают силы, но не так быстро, как нам хотелось бы. Они знают, что мы не можем расширить логистику на 80 или 100 км вглубь Курской области». Он также предостерег от излишнего оптимизма, подчеркнув, что российская армия теперь относится к войне более серьезно: «Опасность в том, что мы можем попасть в ловушку, и Россия стиснет зубы».

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