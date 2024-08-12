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Злостные алкоголики рискуют заболеть семью видами рака

Злостные алкоголики рискуют заболеть семью видами рака

Чрезмерное употребление алкогольных напитков может спровоцировать развитие целого ряда онкологических заболеваний. Об этом заявил врач-онколог Иван Карасёв, ссылаясь на исследования Международного агентства по изучению рака (МИАР).

«Этиловый спирт в организме преобразуется в ацетальдегид — канцероген, который повреждает гены и способствует размножению раковых клеток. Это приводит к серьёзным последствиям», — процитировало медика РИА «ФедералПресс».

Больше всего спиртные напитки влияют на желудочно-кишечный тракт. У людей, которые часто пьют алкоголь, высоки риски заболеть сразу семью видами рака: пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы, прямой кишки, карциномой губы и ротовой полости. Единственный способ уменьшить шансы развития онкологии сократить количество потребляемого спиртного, заключил врач.

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