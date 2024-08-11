Трамп планирует три раунда дебатов с Харрис

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что проведёт со своей главной соперницей из Демократической партии Камалой Харрис три раунда теледебатов в сентябре. Они пройдут 4, 10 и 25 сентября на телеканалах Fox News, ABC и NBC.

«Первые дебаты с Камалой Харрис в борьбе за пост президента США пройдут на телеканале Fox News 4 сентября в прямом эфире из прекрасного города Гаррисберга, штат Пенсильвания», — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.

Вторые публичные прения пройдут 10 сентября на телеканале ABC в Филадельфии, также штат Пенсильвания.

Третьи дебаты запланированы на 25 сентября, за трансляцию отвечает телеканал NBC. Съёмки пройдут в городе Гранд-Рапидс, второй по величине после Детройта в штате Мичиган. При этом Трамп не уточнил, подтвердила ли сама Харрис готовность принять участие во всех трёх раундах теледебатов. Ранее она заявляла, что проведёт дебаты с Трампом лишь 10 сентября.