Пезешкиан предложил кандидатуры членов нового правительства

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Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан представил меджлису (парламенту) список кандидатов для формирования нового правительства, передает агентство Tasnim.

Согласно списку, президент назначил секретаря стратегического совета Ирана по международным отношениям Аббаса Арагчи на пост главы МИД. Агентство уже сообщало о возможном назначении месяц назад. На пост главы оборонного ведомства предложен первый заместитель начальника Генштаба ВС Ирана Азиз Насирзаде.

Из предыдущего состава правительства свои посты сохранили глава министерства информации (разведки) Исмаил Хатиб и министр юстиции Амин Хосейн Рахими.

Интересно, что в новый состав правительства может войти только одна женщина. На пост министра дорог и городского строительства выдвинута Фарзане Садег, которая является заместителем главы этого министерства и секретарем Высшего совета Ирана по городскому строительству и архитектуре.

Ранее Пезешкиан своим указом сохранил за действующим главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами его пост.