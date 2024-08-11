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Беларусь направила танки на границу с Украиной (видео)

Беларусь направила танки на границу с Украиной (видео)

Подразделения одного из механизированных соединений армии Беларуси приведены в готовность к выполнению задач по назначению. Об этом сообщает пресс-служба минобороны РБ в воскресенье, 11 августа.

Отмечается, что белорусские военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы на украинской границе.

Накануне Лукашенко отдал указания на усиление группировки войск в Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью «реагирования на любые возможные провокации».

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