Беларусь направила танки на границу с Украиной (видео)

170 Просмотров

Подразделения одного из механизированных соединений армии Беларуси приведены в готовность к выполнению задач по назначению. Об этом сообщает пресс-служба минобороны РБ в воскресенье, 11 августа.

Отмечается, что белорусские военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы на украинской границе.

Накануне Лукашенко отдал указания на усиление группировки войск в Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью «реагирования на любые возможные провокации».