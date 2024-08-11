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Украина ударила беспилотниками по Воронежской области (обновлено)

Украина ударила беспилотниками по Воронежской области (обновлено)

09:07 В результате атаки украинских беспилотников получило повреждения несколько частных домов в Воронеже, а также «административное здание, отдельные объекты инфраструктуры, ряд транспортных средств». Около 100 жителей города остались без электричества. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Энергетики и комиссии по оценке ущерба начнут работу, как только позволят оперативные службы», — отметил он.

***

07:08 Над Воронежской областью сбили более 10 беспилотников самолетного типа, сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

На территории региона продолжают работать средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал губернатор. Он уточнил, что по предварительной информации никто не пострадал, повреждений нет.

В регионе действует режим опасности атаки БПЛА.

Опасность атаки дронов также объявлена в соседней Курской области, в Липецкой области действует воздушная опасность. Власти этих регионов о сбитых БПЛА не сообщали.

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