Британия осудила удар Израиля по школе в Газе

103 Просмотров

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми осудил удар Израиля по школе «Эт-Табиин» в городе Газа, призвав к немедленному перемирию.

«Шокирован ударом армии Израиля по школе «Эт-Табиин» и трагическими человеческими жертвами, – написал Лэмми в X (ранее Twitter). – ХАМАС должно перестать ставить под угрозу жизнь гражданских лиц. Израиль обязан придерживаться международного гуманитарного права».

«Нам нужно немедленное перемирие, чтобы защитить гражданских лиц, освободить всех заложников и покончить с ограничениями в доставке помощи», – добавил Лэмми.