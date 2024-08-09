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Главное Мир

У Белого дома нет подтверждений планов поставок Ираном ракет России

У Белого дома нет подтверждений планов поставок Ираном ракет России

Белый дом не располагает какими-либо подтверждениями версий о готовящихся поставках ракет из Ирана в Россию.

Об этом сообщил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У меня нет никаких подтверждений этих сообщений», – ответил он на вопрос журналиста.

Агентство Reuters ранее изложило версию, согласно которой разведслужбы европейских стран ожидают в ближайшее время поставок Ираном России сотен баллистических ракет малой дальности.

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