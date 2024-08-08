В автоаварии в Лянкяране пострадали три человека (фото)

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В селе Гурумба Лянкяранского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

В результате столкновения на трассе Лянкяран-Лерик автомобилей «ВАЗ-2107» и «Мерседес» травмы различной степени тяжести получили жительница села Кяргялан Лянкяранского района Арзу Ханверди гызы Джаниева, 1989 года рождения, житель села Шаглакючя Нурлан Агшин оглу Керимзаде, 1995 года рождения, и его односельчанин Расим Ариз оглу Ализаде, 1995 года рождения. Об этом сообщает «Репорт».

Пострадавшие доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу, один из них в тяжелом состоянии помещен в реанимацию.

По факту ведется расследование.