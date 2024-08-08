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Главное Политика

Украина отреагировала на разрыв дипотношений со стороны Нигера

Украина отреагировала на разрыв дипотношений со стороны Нигера

В Украине приняли во внимание решение властей Республики Нигер от 6 августа 2024 года разорвать дипломатические отношения с Украиной.

Об этом говорится в обнародованном заявлении МИД Украины.

«Приведенные в заявлении представителя правительства этой страны обвинения в адрес Украины не выдерживают никакой критики, являются безосновательными и такими, которые не соответствуют действительности», – отмечают в МИД.

В заявлении говорится, что Украина решительно отвергает любые обвинения в свой адрес в якобы «поддержке ею международного терроризма, нарушении Устава ООН и международного права».

«Исходим из того, что подобное решение является жестом «солидарности» с теми, кто выбрал путь на сближение с государством-террористом, Российской Федерацией, которая уже более двух лет ведет неспровоцированную полномасштабную агрессивную войну против Украины, применяет масштабный террор против нашего государства, его населения и гражданской инфраструктуры, совершает многочисленные военные преступления против украинского народа, дестабилизирует международную безопасность и политическую ситуацию, распространяет хаос и конфронтацию во всех уголках мира, включая Африканский континент», – заявляют в ведомстве.

Отмечается, что власти Нигера приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проведя никаких расследований инцидента в Мали и не предоставив никаких доказательств, которые бы касались причин такого шага.

При этом МИД отмечает, в Украине искренне настроены и в дальнейшем развивать со всеми государствами Африки взаимовыгодные отношения на основе равенства, невмешательства во внутренние дела, уважения к суверенитету и территориальной целостности стран в международно признанных границах, неукоснительного соблюдения международного права, Целей и Принципов Устава ООН.

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