Почему стандарты Евросоюза различаются для Киева и Баку?

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Дипломатия Евросоюза явно демонстрирует двойные стандарты. Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, комментируя бои в Курской области РФ, заявил, что Евросоюз не против действий украинских сил в Курской области, а «Украина имеет законное право защищаться, в том числе нанося удары по агрессору на его территории».

Конечно, никто не отменял права на самозащиту и ответ агрессору. Но насколько последователен Евросоюз в этой своей позиции?

Азербайджанские территории более четверти века находились под армянской оккупацией. В течение всего этого времени европейские политики дружно увещевали Баку, что все надо решать исключительно путём переговоров, идти на уступки и т.д. О праве на вооружённый ответ агрессору и тем более перенос боевых действий на его территорию даже не заикались.

Более того, когда Азербайджан выполнял своими силами четыре резолюции Совета Безопасности ООН и освобождал оккупированные территории, в Евросоюзе опять-таки не вспоминали ни о праве на самозащиту, ни о праве на ответ агрессору. Более того, Европарламент штамповал и продолжает штамповать резолюции в поддержку агрессора, правда, побитого, и постоянно присутствуют угрозы санкций в адрес Азербайджана. Не отстают и другие структуры ЕС.

Форменная истерика поднималась, когда Азербайджан был вынужден отвечать на провокации Армении вдоль условной границы. А в случае с Украиной Евросоюз внезапно вспомнил о международном праве? Если в ЕС собрались такие принципиальные противники агрессии и захватов чужой территории, то почему даже принципиальность не демонстрируется в отношении территориальной целостности Азербайджана? Если Петер Стано так принципиально и решительно поддерживает право на защиту своей территориальной целостности, то почему он никак не комментирует, подберем самый мягкий эпитет, странные и противоречивые заявления Жозепа Борреля? Боится рассердить босса?

И тот ли это вопрос, где Евросоюз может позволить себе двойные стандарты? В том, что эти двойные стандарты есть, сомнений, увы, нет. Достаточно вспомнить и заявления Жозепа Борреля, и скандальные интервью Тойво Клаара, и многое другое. Более того, евроструктуры, которые впадали в панику после поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Шушу на саммит ОТГ, почему-то не торопятся отмежевываться, к примеру, от скандальных заявлений официального Парижа.

И все это как минимум не делает чести европейской дипломатии.

А. Шакур