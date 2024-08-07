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МИД: Иран вынужден ответить Израилю

МИД: Иран вынужден ответить Израилю

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани считает, что у Тегерана не осталось иного пути, кроме как ответить Израилю на убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, так как Совет Безопасности (СБ) ООН не смог выступить против агрессивных действий еврейского государства.

«В настоящее время в отсутствие каких-либо соответствующих действий со стороны Совета Безопасности против агрессии израильского режима у Исламской Республики Иран нет иного выбора, кроме как использовать свое неотъемлемое право на законную защиту от агрессии этого режима», – заявил Багери Кани на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел стран – участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде. Текст выступления приводит иранское внешнеполитическое ведомство.

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