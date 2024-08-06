Турция создаст собственный «Железный купол» с ИИ

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Многоуровневая система противовоздушной обороны «Железный купол» с использованием искусственного интеллекта будет создана в Турции. Этот вопрос обсуждался на заседании исполкома оборонной промышленности, которое прошло в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Проект «Железный купол» предусматривает интеграцию систем ПВО в единую сеть и передачу по ней информации для принятия решений в режиме реального времени, сообщил телеканал TRT Haber по итогам заседания.

На нем также рассматривались проекты закупок для ВС национального истребителя KAAN, БПЛА Bayraktar TB3, Akinci и Aksungur, дронов-камикадзе и мини-беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы, защиты от БПЛА различного класса. Кроме того, рассматривались проекты модернизации бронетанковой техники, состоящих на вооружении турецкой армии боевых самолетов с учетом отечественных возможностей, закупок систем командования, управления и связи.