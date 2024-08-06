Бои в Курской области продолжаются (обновлено, видео) |
Турция создаст собственный «Железный купол» с ИИ |
Госкомитет пресек в Баку продажу ребенка матерью |
Усубов обсудил с Шойгу вопросы безопасности на Южном Кавказе |
Зурабишвили планирует помиловать Саакашвили |
Россия помогает Ирану подготовиться к атаке на Израиль |
Олимпиада-2024: Стадник уступила в четвертьфинале, а Сулейманов вышел в полуфинал (обновлено, видео) |
Зеленский объявил о подготовке базы для окончания войны с Россией в этом году |
WSJ раскрыло планы Ирана по атаке на Израиль |
Главное Армия

Турция создаст собственный «Железный купол» с ИИ

Турция создаст собственный "Железный купол" с ИИ

Многоуровневая система противовоздушной обороны «Железный купол» с использованием искусственного интеллекта будет создана в Турции. Этот вопрос обсуждался на заседании исполкома оборонной промышленности, которое прошло в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Проект «Железный купол» предусматривает интеграцию систем ПВО в единую сеть и передачу по ней информации для принятия решений в режиме реального времени, сообщил телеканал TRT Haber по итогам заседания.

На нем также рассматривались проекты закупок для ВС национального истребителя KAAN, БПЛА Bayraktar TB3, Akinci и Aksungur, дронов-камикадзе и мини-беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы, защиты от БПЛА различного класса. Кроме того, рассматривались проекты модернизации бронетанковой техники, состоящих на вооружении турецкой армии боевых самолетов с учетом отечественных возможностей, закупок систем командования, управления и связи.

Теги:
Из этой рубрики
Бои в Курской области продолжаются (обновлено, видео)
Армия

Бои в Курской области продолжаются (обновлено, видео)

2024/08/06, 20:19
Турция создаст собственный "Железный купол" с ИИ
Армия

Турция создаст собственный «Железный купол» с ИИ

2024/08/06, 19:57
Шойгу высказался о потерях Украины
Армия

Шойгу высказался о потерях Украины

2024/08/06, 18:37
Уроженец Азербайджана погиб в боях против ВСУ
Армия

Уроженец Азербайджана погиб в боях против ВСУ

2024/08/05, 23:58
Саперы обнаружили минное поле в Лачинском районе (фото, видео)
Армия

Саперы обнаружили минное поле в Лачинском районе (фото, видео)

2024/08/05, 23:04
Армения пропустит еще одни учения ОДКБ (обновлено)
Армия

Армения пропустит еще одни учения ОДКБ (обновлено)

2024/08/05, 22:57
Иранские прокси ударили по американской базе в Ираке (фото)
Армия

Иранские прокси ударили по американской базе в Ираке (фото)

2024/08/05, 22:45
В Молдове стартовали учения с участием США и Румынии
Армия

В Молдове стартовали учения с участием США и Румынии

2024/08/05, 12:11
Писториус пообещал продолжить укрепление ПВО Украины
Армия

Писториус пообещал продолжить укрепление ПВО Украины

2024/08/05, 00:00