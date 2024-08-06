Экоактивисты облили краской особняк Месси (фото)

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Экоактивисты испанской организации Futuro Vegetal облили краской виллу футболиста Лионеля Месси на Ибице в знак протеста. Об этом говорится в заявлении на странице движения в соцсети Х.

Климатические активисты опубликовали кадры, на которых два человека стоят у входа в дом спортсмена с плакатом «Помогите планете — съешьте богатых, упраздните полицию». На фоне находится фасад здания, облитый красной и черной краской.

«Мы действуем. Мы закрасили незаконный особняк Месси на Ибице. Особняк представляет собой незаконную постройку, которую футболист купил за непомерные 11 миллионов евро», — заявили активисты. Уточняется, что эту недвижимость футболист приобрел в 2022 году у швейцарского бизнесмена.