Экоактивисты облили краской особняк Месси (фото)

Экоактивисты испанской организации Futuro Vegetal облили краской виллу футболиста Лионеля Месси на Ибице в знак протеста. Об этом говорится в заявлении на странице движения в соцсети Х.
Климатические активисты опубликовали кадры, на которых два человека стоят у входа в дом спортсмена с плакатом «Помогите планете — съешьте богатых, упраздните полицию». На фоне находится фасад здания, облитый красной и черной краской.
«Мы действуем. Мы закрасили незаконный особняк Месси на Ибице. Особняк представляет собой незаконную постройку, которую футболист купил за непомерные 11 миллионов евро», — заявили активисты. Уточняется, что эту недвижимость футболист приобрел в 2022 году у швейцарского бизнесмена.
💥 ACTUAMOS 💥
Tintamos la mansión ilegal de Messi en Ibiza 🧯
La Mansión se trata de una construcción ilegal que el futbolista adquirió por la exorbitante cifra de 11 millones de euros 🤑https://t.co/mslVlqLvfd pic.twitter.com/aK8GUqsr9i
— FuturoVegetal🍒 (@FuturoVegetal) August 6, 2024