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Турецкий стрелок Юсуф Дикеч ждет Маска в Стамбуле

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч ждет Маска в Стамбуле

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч, завоевавший серебряную медаль на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, пригласил американского бизнесмена Илона Маска в Стамбул, передает «ДС».

«Здравстуйте, Илон! Как Вы думаете, смогут ли роботы будущего завоевывать медали на Олимпийских играх, держа руки в карманах? Как насчет того, чтобы обсудить это в Стамбуле — культурной столице, объединяющей континенты?», — написал Дикеч в X.

Маск принял предложение спортсмена.

«Роботы всегда попадут прямо в цель. С нетерпением жду возможности посетить Стамбул — один из крупнейших городов мира», — ответил Маск.

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