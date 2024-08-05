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Самые дорогие компании мира несут беспрецедентные потери

Самые дорогие компании мира несут беспрецедентные потери

Американская деловая газета Wall Street Journal пишет, что индекс Nikkei в Японии упал на 12,4%, крупнейший дневной убыток с 1987 года. Азиатские биржи также пострадали: Kospi в Южной Корее снизился на 8,8%, Taiex в Тайване на 8,4%, Straits Times в Сингапуре более чем на 4%. Немецкий индекс Dax упал почти на 3%.

Китайская фондовая биржа CSI 300 показала лучший результат, снизившись на 1%. Экономисты опасаются резкого падения американского рынка после открытия торгов, сообщает Bloomberg.

Цена биткоина упала на более чем 20% до 47,300 евро, аналогичная тенденция наблюдается у других криптовалют. Главные причины обрушения рынков — спад производства в США и эскалация на Ближнем Востоке.

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