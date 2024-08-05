Премьер Британии созывает экстренное совещание из-за беспорядков

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет экстренное совещание с министрами в рамках чрезвычайного правительственного комитета из-за вспыхнувших в стране беспорядков, передает Sky News.

«На сегодняшней встрече министры и представители полиции обсудят меры реагирования на беспорядки в ближайшие дни», — говорится в материале.

В состав чрезвычайного правительственного комитета входят министры, государственные служащие, полиция, сотрудники разведки и «другие соответствующие лица», пишет издание. Они встречаются для обсуждения плана реагирования на чрезвычайные ситуации.