В зангиланском селе произошел пожар на открытой местности (видео)

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в селе Шафибейли Зангиланского района.
Согласно сообщению ведомства, на основании полученной информации на место происшествия были направлены силы и средства Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря принятым мерам пожар, вспыхнувший на открытой местности, был оперативно потушен, при этом удалось избежать распространения огня на прилегающие территории.
В результате пожара на территории 120 гектаров сгорели кустарники и скошенное зерновое поле.
Прилегающие территории были защищены от огня.