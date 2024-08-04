В зангиланском селе произошел пожар на открытой местности (видео)

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На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в селе Шафибейли Зангиланского района.

Согласно сообщению ведомства, на основании полученной информации на место происшествия были направлены силы и средства Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря принятым мерам пожар, вспыхнувший на открытой местности, был оперативно потушен, при этом удалось избежать распространения огня на прилегающие территории.

В результате пожара на территории 120 гектаров сгорели кустарники и скошенное зерновое поле.

Прилегающие территории были защищены от огня.

