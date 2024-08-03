Пограничники задержали иракца на лодке (фото) |
Названо число пропавших без вести в результате армянской агрессии |
Украина нанесла удар по аэродрому в Ростовской области (видео) |
Французское издание: Правда из Ватикана всколыхнула армян |
Завершилось тушение пожара на корабле в Баку |
Прошло 2 года со дня операции «Возмездие» |
Турция закрыла авиасообщение с Тегераном |
ГНФАР взвинтил продажу валюты |
Буданов намекнул на подготовку к уничтожению Крымского моста |
Главное Общество

Хакеры обокрали жительницу Азербайджана на 50 тыс. манатов

Хакеры обокрали жительницу Азербайджана на 50 тыс. манатов

В Азербайджане с банковской карты женщины обманом сняли 50 тыс. манатов.

Об этом сообщил глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

По его словам, женщина стала жертвой мошенников, пообещавших высокую прибыль взамен небольших вложений. Она передала данные своей банковской карты неизвестному лицу, переговоры с которым велись через казахстанский номер.

Э.Гаджиев отметил, что 2 августа различными киберметодами с банковских карт отдельных граждан было украдено 9050, 504, 1527, 1000, 1000, 2436, 100, 1000, 535, 27, 80, 1000, 101, 2800, 230, 460 манатов.

Представитель МВД призвал граждан быть бдительными, не отвечать на подозрительные звонки и сообщения от неизвестных лиц, не делиться конфиденциальными данными банковских карт.

Теги:
Из этой рубрики
Пограничники задержали иракца на лодке (фото)
Общество

Пограничники задержали иракца на лодке (фото)

2024/08/03, 13:39
Украинского уголовника обвинили в Баку в хулиганстве в отношении россиянина
Общество

Украинского уголовника обвинили в Баку в хулиганстве в отношении россиянина

2024/08/03, 13:25
В Баку возможны дожди и грозы
Общество

В Баку возможны дожди и грозы

2024/08/03, 12:56
Названо число пропавших без вести в результате армянской агрессии
Общество

Названо число пропавших без вести в результате армянской агрессии

2024/08/03, 12:28
Хакеры обокрали жительницу Азербайджана на 50 тыс. манатов
Общество

Хакеры обокрали жительницу Азербайджана на 50 тыс. манатов

2024/08/03, 12:15
Стражи порядка конфисковали 120 кг наркотиков, задержаны 35 человек
Общество

Стражи порядка конфисковали 120 кг наркотиков, задержаны 35 человек

2024/08/03, 11:36
Трагическая гибель женщины с малолетней дочерью в Ширване
Общество

Трагическая гибель женщины с малолетней дочерью в Ширване

2024/08/03, 11:10
Полицейские изъяли большое количество оружия и боеприпасов (фото, видео)
Общество

Полицейские изъяли большое количество оружия и боеприпасов (фото, видео)

2024/08/03, 10:42
Завершилось тушение пожара на корабле в Баку
Общество

Завершилось тушение пожара на корабле в Баку

2024/08/03, 10:10