Хакеры обокрали жительницу Азербайджана на 50 тыс. манатов

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В Азербайджане с банковской карты женщины обманом сняли 50 тыс. манатов.

Об этом сообщил глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

По его словам, женщина стала жертвой мошенников, пообещавших высокую прибыль взамен небольших вложений. Она передала данные своей банковской карты неизвестному лицу, переговоры с которым велись через казахстанский номер.

Э.Гаджиев отметил, что 2 августа различными киберметодами с банковских карт отдельных граждан было украдено 9050, 504, 1527, 1000, 1000, 2436, 100, 1000, 535, 27, 80, 1000, 101, 2800, 230, 460 манатов.

Представитель МВД призвал граждан быть бдительными, не отвечать на подозрительные звонки и сообщения от неизвестных лиц, не делиться конфиденциальными данными банковских карт.