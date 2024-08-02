В России судебным приставам разрешили применять оружие

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Совет Федерации РФ одобрил на пленарном заседании закон, наделяющий всех сотрудников органов принудительного исполнения, а не только приставов по обеспечению деятельности судов, правом применять в некоторых случаях физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие, сообщает ТАСС.

Документ вчера обсуждался в Комиссии по конституционному законодательству и государственному строительству учреждения и был рекомендован к рассмотрению на заседании совета.

После рассмотрения законопроекта члены Совета Федерации проголосовали за его принятие.