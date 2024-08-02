«Банкет» пишем, «коррупция» в уме

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Во Франции разгорается «банкетный скандал». Как уже рассказывал Minval, в сентябре прошлого года страну посетил британский король Карл III. И, как теперь выяснило одно из французских аудиторских агентств, протокольный ужин в Версале для короля Карла III обошелся канцелярии президента Франции ни много ни мало в 475 тыс. евро. Макрон, как утверждают, расстарался — гостей угощали голубым омаром, крабом и ассорти из сыров. Более 165 тыс. евро ушло на еду, напитки обошлись еще в 40 тыс. евро. В июле прошлого года в Париже принимали премьер-министра Индии Нарендру Моди. Банкет проходил в Лувре и обошелся президентской канцелярии в 412 тыс. евро, что не намного дешевле, чем в случае с британским королем. Как посчитали аудиторы, расходы президентской канцелярии, в том числе на банкеты, выросли на 14,5%, доходы — всего на 6,5%, и в результате в бюджете обнаружилась дыра в 8,3 млн евро. Так что теперь, указывают аудиторы, Елисейскому дворцу необходимо приложить «значительные усилия для восстановления и поддержания финансового баланса президентской администрации».

Теоретически, прочитав такое, мировая аудитория должна умилиться: во Франции даже Елисейскому дворцу приходится думать, как свести дебет с кредитом! Ну, может быть, разве что позволить себе сочувственную улыбку: во Франции по праву гордятся своей кухней, понятно, как хотелось «блеснуть» перед королем Великобритании, с которой у Франции многовековая «война насмешек», особенно по части кухни. Французские сыры, омары, устрицы, вина – все это стоит дорого, а на президентских банкетах, разумеется, должно быть все самое лучшее.

Но нынешний «банкетный скандал» вполне может получить куда менее приятное продолжение. С начала «нулевых» Францию сотрясают коррупционные скандалы. Политиков самого высокого ранга обвиняют в не совсем законных способах пополнения партийных «черных касс». Имена мелькают весьма и весьма громкие: бывшие президенты Жак Ширак и Николя Саркози, экс-премьер-министр Доминик де Вильпен, бывший министр иностранных дел Ролан Дюма… Как выяснилось, политики высокого ранга для пополнения партийных финансов беззастенчиво получали «тайные пожертвования», а проще говоря, взятки от строительных компаний, производителей косметики и нефтяных концернов. Total и Elf, умевшие раздавать взятки в правительствах государств «третьего мира», с успехом переносили те же технологии на берега Сены и Луары и создавали свои кассы для подкупа французских политиков. Журналисты приходили в ужас: во Франции, оказывается, цвели нравы «банановых республик»!

В числе прочего всплыли и весьма любопытные «гастрономические» подробности. Как выяснилось, Жак Ширак в бытность свою мэром Парижа (1987-1995) на гастрономические потребности для себя и своей семьи потратил 2,2 млн евро. И такие траты на чревоугодие французским экспертам показались явно завышенными. Дело не в том, что мэр мог бы питаться поскромнее: как полагали исследователи, астрономические траты (по 150 евро в день только на фрукты и 50 — на соусы и джемы), вполне возможно, использовались для «сбрасывания» солидных сумм, которые на самом деле уходили на совсем другие цели.

Расследование вокруг Ширака тянулось долго, в конце концов экс-президент получил «символическое» наказание, но стала ли после той череды скандалов французская политика чище и честнее — вопрос открытый. Особенно теперь, когда достоянием гласности становятся «полумиллионные» банкетные счета Эммануэля Макрона. Которому в политике до Ширака, конечно, «с табуретки не допрыгнуть», но повторить коррупционные схемы своего предшественника — это куда проще.

И да, хоть чревоугодие и считается одним из смертных грехов, ответственность за него в политике все же не такая, как за коррупцию.

Нурани, обозреватель