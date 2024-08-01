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Эксперт предрек рост поставок F-16 в Украину

Эксперт предрек рост поставок F-16 в Украину

Поставки западной техники на Украину сначала происходят поэтапно, а потом масштабируются, так будет и с истребителями F-16, заявил в беседе с RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Включая предоставление и военных советников, инструкторов и подготовку украинских военнослужащих к боевому применению системы оружия западного производства. Я думаю, с F-16 ситуация та же самая. Поэтому первая партия объявлена незначительной, пилотов не хватает, дескать, никакой угрозы нет, беспокоиться не стоит особо. Я думаю, такая осознанная, продуманная тактика», — рассказал эксперт.

«В перспективе Украине может быть передано 250—300 истребителей F-16», – подчеркнул Коротченко.

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