Навального должны были освободить в рамках масштабного обмена

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Алексей Навальный перед смертью в тюрьме должен был участвовать в обмене пленными.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«К сожалению, он умер. К слову, в день его смерти я виделся с родителями [корреспондента Wall Street Journal] Эвана [Гершковича] и сказал им, что президент [Джо Байден] собирается довести дело до конца, несмотря на трагические события, которые произошли, и мы будем работать день и ночь, чтобы приблизиться к этому дню», – добавил он.