Французские сенаторы обвиняют Азербайджан в дестабилизации

238 Просмотров

Во Франции продолжается сезон обид на Азербайджан. Комиссия французского Сената по борьбе с вредоносным внешним вмешательством опубликовала свой отчет. Оказывается, теперь Азербайджан рассматривается как новый вредоносный элемент на международной арене, угрожающий Франции со всех направлений, и вообще это государство активно продвигает свои модели и дискредитирует демократию.

Французские сенаторы уверены, что вдохновленный и поддерживаемый Россией Азербайджан использует негосударственные структуры, такие как Бакинская инициативная группа (БИГ), для проведения операций влияния. Эти операции направлены на дестабилизацию французского общества через усиление социальных напряжений. Действия Азербайджана охватывают не только метрополию, но и заморские территории Франции, включая Французскую Полинезию и Новую Каледонию, с целью использования недавних беспорядков. Также Азербайджан начал кампанию по поддержке политических партий и групп, выступающих за независимость или автономию в заморских территориях Франции и на Корсике. Наконец, Азербайджан также организовал кампанию дезинформации под названием «Olympiya», направленную против Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже.

Сенаторы настоятельно рекомендуют исполнительным властям усилить меры противостояния. При этом они признают, что свою вредоносную деятельность Азербайджан развернул в ответ на поддержку, которую Франция оказывала и оказывает Армении.

Любопытный донос получился у французских сенаторов, особенно если сравнить его с той поддержкой, которую оказывала Франция не Армении, а созданному Арменией на захваченных азербайджанских землях оккупационному режиму. Мы не нашли в архивах примеров, когда бы Азербайджан отправлял караван кораблей с гуманитарной помощью в Корсику или Новую Каледонию, в то время как «селфи» мэра Парижа Анн Идальго на фоне грузовичков с плакатами «помощь арцахским братьям» — это подтвержденный факт. Не припомним, чтобы руководство Азербайджана советовало лидерам канаков или корсиканцев, как им действовать, в то время как Макрон такие советы Пашиняну предлагал.

Что касается российской поддержки, то на Южном Кавказе вряд ли кому-то нужно объяснять, чей форпостом является Армения, которую Франция поддерживает. Достаточно прочитать заявления посла Франции в Армении Оливье Декатиньи, что именно его страна переступила «красные линии» и оказывает военную поддержку государству – члену ОДКБ.

Здесь можно было бы поставить точку. И посоветовать сенаторам, как говорят в армии, «учить матчасть». Но все же из их доноса кое-что остается непонятным. Господа сенаторы полностью уверены, что социальные напряжения во Франции и её колониях, пардон, заморских территориях, создал Азербайджан? Что «желтые жилеты», протестовавшие против повышения цен на топливо, и участники протестов против пенсионной реформы без подсказки из Баку не вышли бы на улицы? Или поднимать цены и увеличивать пенсионный возраст Макрону посоветовали из Баку? А он, бедный наивный мальчик, попался на удочку? Может быть, это власти Азербайджана посоветовали властям Франции нарушать соглашения с лидерами антиколониального движения Новой Каледонии, что и спровоцировало восстание канаков? Или во Франции просто пытаются переложить на Азербайджан ответственность за результаты собственного политического мошенничества?

Ну и в качестве «вишенки на торте», как понимать французских сенаторов, что клопов и крыс, заполонивших Париж накануне Игр, доставили спецрейсом из Баку, и это не результат «мудрой политики» мадам Идальго? А как быть с загрязнением реки Сена? Это тоже Азербайджан? Или Франция сама постаралась? Может, сенаторам пойти до конца и заявить, что скандальные эпизоды в церемонии открытия Олимпийских игр тоже были вставлены по совету из Баку?

А если серьезно, весь этот сенатский донос оставляет весьма неожиданное впечатление. Судя по всему, разворачивая свою кампанию поддержки армянской агрессии, во Франции были уверены, что в Баку отвечать Парижу не рискнут. А теперь выясняется, что Азербайджан отвечает весьма болезненно и ощутимо для Парижа, и на это надо как-то реагировать. Умные и дальновидные политики призвали бы снизить интенсивность «обнимашек» с Арменией, занять на Южном Кавказе более объективную позицию. Но сенаторов, к сожалению, больше волнуют голоса армян, чем интересы самой Франции. А значит, остается только кидаться грязью и писать доносы на Азербайджан, который, оказывается, имеет во Франции больше рычагов влияния, чем сами французские власти.

Нурани, обозреватель