«Сабах» едва не потерпел в Баку фиаско, но в серии пенальти одолел «Маккаби»

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В Масазыре на стадионе «Банк Республика Арена» подошел к концу ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между азербайджанским клубом «Сабах» и «Маккаби» (Хайфа).

Основное время матча завершилось со счетом 5:2 в пользу израильского клуба. С учетом гостевой победы «Сабаха» со счетом 3:0, было назначено дополнительное время, в котором команды забили по одному голу.

Голы у «Сабаха» забили Павол Шафранко, Кахим Пэррис и Джой-Ланс Миккельс. У «Маккаби» отличились Долев Азиза, Францди Пьеро (дважды), Лоренцо Шимич, Лиор Рафаэлов и Дин Давид.

В серии пенальти победу со счетом 3:2 праздновали футболисты азербайджанского клуба, которые и пробились в следующую стадию турнира, где сыграют с ирландским клубом «Сент-Патрикс Атлетик».

Первый матч «Сабах» проведет на выезде 8 августа, а ответная встреча пройдет 15 августа.